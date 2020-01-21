جمعية المستهلك تدعو لإجراءات لوجستية لمنع عرض سعرين لذات الدواء بالصيدليات

شعار جمعية حماية المستهلك الفلسطيني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة وجود سعرين لذات الدواء في صيدليات مختلفة بعد مراجعة الأسعار وانخفاض سعر الشراء للمستهلك المريض وبقاء السعر الأعلى القديم في بعض الصيدليات مما يسبب ارباكا للمستهلك وللصيدلي دون أي مبرر.



وأضافت الجمعية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان متابعة لهذا الامر تتم لمعالجته من ناحية لوجستية حتى لا يظل هناك فروق بالأسعار طالما تم تثبيت السعر الموحد على الادوية كافة.



وأوضح صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن متابعتنا لهذا الملف بعد عدد من الشكاوى التي وصلتنا في محافظات مختلفة أوضحت أن الصيدلي ليس مسؤولا عن هذا الامر وأن شركات الصناعات الدوائية الفلسطينية لديها الآلية لمعالجة هذا الامر ويبدو أن الأمر اصعب لدى موردي الادوية الأجنبية والعربية.



وأضاف هنية فيما يتعلق بوجود سعرين في نفس الوقت للدواء الواحد فكثيراً ما يواجه المستهلك هذه المشكلة ولا دخل للصيدلي بذلك لأنه يشتري الدواء و عليه سعر البيع والذي ارتبط بسعر الشراء أساساً.



وطالب المورد ان يعالج هذه المشكلة بمنع حدوثها أساساً بان يسحب الأدوية بالسعر العالي ويعيد توريدها للصيدلي بالسعر الجديد مع تعويضه بفرق السعر، وهذا الإجراء يصعب كثيراً تطبيقه وخصوصاً على الأدوية المستوردة.



وأفضل اجراء لمعالجة هذه المشكلة ان يتم تعديل السعر لدى الصيدلي وتعويضه بالموقع ودراسة انشاء نظام محوسب يتعاطى مع هذه الحالات خصوصا ان الانتشار الجغرافي للصيدليات متعدد.



وأوضحت رانية الخيري أمين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن تنسيقا جرى مع وزارة الصحة واتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية ونقابة الصيادلة للوقف على هذه الحالة والوصول الى حل يوقف تعدد أسعار الادوية في الصيدليات.