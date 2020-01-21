البرغوثي: تصريحات نتنياهو ضد محكمة الجنايات الدولية وقحة

مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مطالبة نتنياهو، بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وموظفيها، بالوقحة والجنونية، وإن كانت تدل على مدى استخفاف نتنياهو وحكومته بالقانون والمؤسسات الدولية.



و أكد البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن نتنياهو يحاول بتصريحاته االاستفزازية لفت الأنظار عن محاكمته المتوقعة في قضايا الفساد، و لكن هذه التصريحات لا قيمة لها، ويجب أن تحث محكمة الجنايات الدولية على الإسراع في فتح ملفات التحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.