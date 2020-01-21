برعاية بنك فلسطين.. إطلاق اللقاء التعريفي مع مؤسسة (sunref) للطاقة البديلة

أطلقت مؤسسة (sunref) للطاقة البديلة، اليوم الثلاثاء، اللقاء التعريفي حول مشاريعها المقبلة، والتي تمول من بنك فلسطين، وعدد من الشركاء.



وقدمت المؤسسة في لقائها التعريفي عدداً من التفاصيل حول المشاريع المقبلة المتعلقة بالطاقة البديلة في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية.





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خاص دنيا الوطن