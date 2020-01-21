شؤون فلسطينية

حماس: الرباط بالأقصى والدفاع عن المساجد المهددة بالتهويد أولوية وطنية ودينية

حماس: الرباط بالأقصى والدفاع عن المساجد المهددة بالتهويد أولوية وطنية ودينية
جانب من مشاركة المواطنين في حملة الفجر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء؛ بياناً للتأكيد على المشاركة في حملة "الفجر العظيم" بالمسجدين الأقصى المبارك في القدس، والإبراهيمي في الخليل، وبقية مساجد فلسطين.

ووفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

جماهير شعبنا الفلسطيني، أيها المرابطون في ساحات المسجد الأقصى

لقد جددت حملة الفجر العظيم الأمل في نفوس أبناء شعبنا وأمتنا، فهذا العشق للأقصى، الذي أخرج الآلاف من بيوتهم في قسوة البرد يعبر عن تمسك شعبنا بحقوقه في الأقصى، واستعداده الدائم للدفاع عنه في كل الظروف.

نؤكد أن الرباط في الأقصى والدفاع عن بقية المساجد المهددة بالتهويد، يعدُّ أولوية وطنية ودينية، لأن الحفاظ على المقدسات جزء من معركة الحفاظ على هوية الأرض، ومنع تهويدها.

 إن هذا الجهد الشعبي المبارك الذي انطلق من مدينة الخليل بالصلاة في المسجد الإبراهيمي، وامتد لساحات الأقصى، وعموم مساجد فلسطين، هو من بشريات هذه الأرض المباركة، فكل محاولات الاحتلال لفرض التهويد على مقدساتنا وأرضنا ستفشل.

ندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة الحملة والمشاركة الفاعلة في صلاة فجر الجمعة في المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي كأولوية في الحفاظ على مقدساتنا والتصدي لتهويدها، ونؤكد أن بقية أبناء شعبنا هم مشاركون في الحملة بالوصول لمساجدهم، والمشاركة في أداء الصلاة والدعاء للأقصى والمرابطين.

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