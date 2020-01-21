"المالية" بغزة: وعودات من مصر لإدخال 10 شاحنات غاز مساء اليوم
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
قالت وزارة المالية، بغزة، اليوم الثلاثاء: إن هناك وعودات من الجانب المصري، بإدخال عشر شاحنات غاز مساء اليوم.
وأضافت في تصريحات مقتضبة خاصة لـ"دنيا الوطن" على لسان مسؤول العلاقات العامة والإعلام، بيان بكر: أن حمولة الشاحنة 20 طناً، وهي لا تكفي حاجة السوق.
وكشف بكر أمس، تطورات وضع غاز الطهي في القطاع، وقال: إن كميات الغاز التي تدخل القطاع أقل من حاجة السوق، والتوريد من الجانبين المصري والإسرائيلي أقل من المعتاد والأسباب فنية، بسبب الظروف الجوية، والمنخفضات في المنطقة.
وتابع: الغاز من السلع، التي تتأثر بدرجات الحرارة والنقل، وهذه هي الأسباب التي وصلتنا من الجانبين المصري والإسرائيلي.
قالت وزارة المالية، بغزة، اليوم الثلاثاء: إن هناك وعودات من الجانب المصري، بإدخال عشر شاحنات غاز مساء اليوم.
وأضافت في تصريحات مقتضبة خاصة لـ"دنيا الوطن" على لسان مسؤول العلاقات العامة والإعلام، بيان بكر: أن حمولة الشاحنة 20 طناً، وهي لا تكفي حاجة السوق.
وكشف بكر أمس، تطورات وضع غاز الطهي في القطاع، وقال: إن كميات الغاز التي تدخل القطاع أقل من حاجة السوق، والتوريد من الجانبين المصري والإسرائيلي أقل من المعتاد والأسباب فنية، بسبب الظروف الجوية، والمنخفضات في المنطقة.
وتابع: الغاز من السلع، التي تتأثر بدرجات الحرارة والنقل، وهذه هي الأسباب التي وصلتنا من الجانبين المصري والإسرائيلي.
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