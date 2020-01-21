الحريري: رئاسة الحكومة أصبحت خلفي

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، أن التحليلات التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودته إلى رئاسة الحكومة، هي محاولات لتحميله مسؤولية العرقلة.



وشدد الحريري، وفق (روسيا اليوم) على أن "كرسي السلطة صار خلفه"، وأن استقالته جاءت استجابة لغضب الناس، وكي تفتح الطريق لمرحلة جديدة، ولحكومة تنصرف إلى العمل، وتطوي صفحة المراوحة.



وختم الحريري، مؤكداً أن قراره بيده، داعياً إلى البحث عمن "سرق مفاتيح تأليف الحكومة، وأقفل الأبواب على ولادتها".



وتجددت موجة الاحتجاجات في لبنان نهاية الأسبوع الماضي، وتحولت إلى أعمال عنف ومواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين.



واستقال الحريري في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، إثر احتجاجات شعبية اندلعت في 17 ذات الشهر، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.