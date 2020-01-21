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السعودية: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

السعودية: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود
الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وصهره، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق بيان الديوان الملكي، سيُصلّى على جثمان الأمير السعودي بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

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