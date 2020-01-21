مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عدد من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما اقتحم أربعة من موظفي سلطة آثار الاحتلال مصليات المسجد.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن عدداً من المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.