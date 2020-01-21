شؤون فلسطينية

رئيس المشفى الاستشاري: زيارة الرئيس عباس تحمل رسائل عديدة

رئيس المشفى الاستشاري: زيارة الرئيس عباس تحمل رسائل عديدة
الرئيس محمود عباس في زيارة للمستشفى الاستشاري
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس إدارة المشفى الاستشاري، د سالم أبو خيزران: إن زيارة الرئيس محمود عباس للمشفى أمس، مهمة، وتحمل 
رسائل عديدة، أهمها ضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن للتخفيف من معاناته، في إطار متابعته المباشرة للنهوض بالقطاع الصحي.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: أن الرئيس يولي أهمية للقطاع الصحي كجسم واحد، ويحثّ على إيجاد الخدمات الصحية بجودة عالية، ما يقتضي التعاون والتكاتف بين المؤسسات الصحية، لتوطين الخدمات الصحية لكل الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس، تجول في قسم الأطفال في المشفى، وعاد 
الأطفال المرضى، واطمأن على صحتهم، مشدداً على أهمية العناية المكثفة لهذه الفئة، ودعم الكوادر الطبية، ورفع المستوى الطبي، كما تعهد الرئيس بالعمل على جلب الكوادر الطبية من الخارج.

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