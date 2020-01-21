شؤون فلسطينية

فيديو صادم لشباب من غزة يجمعون الثلج ليشربوا خلال رحلة تهريب

فيديو صادم لشباب من غزة يجمعون الثلج ليشربوا خلال رحلة تهريب
مشهد من الفيديو
خاص دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، يُظهر مجموعة شبان من غزة، يجمعون الثلج، ليشربوا خلال رحلة التهريب عبر أوروبا.

ويُسمع في الفيديو شاب يتحدث بلهجة الشعب الغزي، ويقول: "نحن الآن في أخطر دولة في المجر في هنغاريا، نقوم بتعبئة ثلج لنشرب الماء، لأنه لا يوجد معنا ماء، فقررنا أن نقوم بتسييح الثلج أو أكله عن الشجر مباشرة".

 

ويظهر في الفيديو نحو 5 شُبان، يلتقطون الثلج عن الأشجار، كما لو أنهم يقطفون ثماراً، ثم يسأل أحدهم زميله في الهجرة "ماذا سنأكل اليوم؟"، ليُجيبه أنه لا يوجد طعام.

وشرح ملتقط الفيديو، أن دولة هنغاريا هي الأخطر بين الدُول التي سيعبرون من خلالها، قبل أن يقطع صوته شاب آخر يقول "صارلنا 3 أيام في البرية".

يُذكر أن غزة، شهدت نسبة هجرة كبيرة للشباب في ظل استمرار الاحتلال والحصار والانقسام، والتي أغلقت كل الآفاق أمام الشباب الفلسطيني، فلا عمل لهم، ولا هم قادرون على تحرير شهاداتهم الجامعية، فيتوجهون عبر (معبر رفح البري) إلى مصر، ومن ثم يحددون وجهتهم إلى الدول الأوروبية، إما بشكل رسمي عبر تركيا أو بطرق غير شرعية من خلال البحر.

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