صور: وفاة سيدة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل قديم بخانيونس











رام الله - دنيا الوطنتوفيت سيدة وأصيبت أخرى، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار سقف منزل قديم، كانتا بداخله في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.ووفق صحيفة (القدس) المحلية، فإن هند كساب، التي تبلغ من العمر (21 عاماً)، توفيت إثر سقوط حجر على رأسها، فيما أصيبت المواطنة إسراء بربخ، في نفس الحادث.