هيئة الأسرى: منع إدارة (الدامون) زيارة القاصرين تحايل عما تم التوصل إليه





وأشار عبد ربه إلى أن إدارة السجون، تحتجزهم في ظروف صعبة تمس كيانهم الاجتماعي والصحي والأخلاقي، نظراً لوجود

سجناء جنائيين إسرائيليين في سجن (الدامون).

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه، منع إدارة سجن (الدامون) دخول ممثلي الأسرى إلى أقسام الأسرى القاصرين، تحايلاً على ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الأسرى، وإدارة سجون الاحتلال، وتكريساً لسياسة الاحتلال في تفاقم معاناة الأسرى.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: أنه في حال واصلت مصلحة سجون الاحتلال منع دخول ممثلي الأسرى الأطفال، فإن الأسرى سيقومون بخطوات احتجاجية.