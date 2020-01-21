دولي

الكرملين يُخالف لندن ويصف لقاء بوتين مع جونسون بالبناء والتصالحي

الكرملين يُخالف لندن ويصف لقاء بوتين مع جونسون بالبناء والتصالحي
الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، أن الكرملين، يعتبر لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، موجزاً وبناء، وقد تخللته عناصر مصالحة.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول لقاء بوتين مع جونسون وفق (روسيا اليوم): "بشكل عام كان اللقاء في مجمله موجزاً، وفي نفس الوقت، دعنا نقول إنه بناء، ويحمل عناصر مصالحة​​​، على الأقل يختلف جوهره عما أعلن في تصريحات داونينغ ستريت، حول الحوار الذي حدث، هذا ما يمكن تثبيته".

وكان المتحدث باسم مكتب جونسون، قد أشار في اليوم التالي للقاء، إلى أن موقف بريطانيا من حادثة سالزبوري لم يتغير، وأن العلاقات لن تعود إلى طبيعتها، حتى تتوقف روسيا عن "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وتم اللقاء بين زعيمي البلدين على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، يوم الأحد الماضي، وقال جونسون بحسب بيان لمكتبه، خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنهما "يتحملان مسؤولية التعامل مع قضايا الأمن الدولي، بما في ذلك في ليبيا وسوريا والعراق وإيران".

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