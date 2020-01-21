الصحة: عام 2019 شهد ترميم قسمي الأورام والكلية الصناعية بمجمع الشفاء

ولفت الحمادين، أن تكلفة مشروع الترميم، جاوزت الـ 70 ألف دولار، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

رام الله - دنيا الوطنتسعى وزارة الصحة الفلسطينية، وضمن سياساتها في التجويد المستمر لخدماتها الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والإنشائية لمرافقها الصحية.وفي ذات السياق، شهد العام 2019 العديد من المشاريع الإنشائية كان منها: ترميم قسمي الأورام والكلية الصناعية، بمجمع الشفاء الطبي.وبدوره، ذكر مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، المهندس بسام الحمادين، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن المشروع، جاء نتيجة الحاجة الماسة للترميم، وليسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.