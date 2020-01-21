مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة اشتية في منتدى "دافوس" الاقتصادي

شدّد أحمد العزم، مستشار رئيس الوزراء، محمد اشتية، على أهمية مشاركة فلسطين في منتدى "دافوس" الاقتصادي، مؤكداً أن محور الحديث لرئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر، وفي اللقاءات الأخرى هو الشباب، وأولوية العمل مع الشباب في المرحلة المقبلة، في إطار خطة واستراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، التي تتضمن تعزيز المنتج الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب.





ويشارك اشتية، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة الـ 50 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاقتصادي بسويسرا.



وقال العزم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن الحكومة تتبنى منهجاً واضحاً، وهو الانفكاك عن الاحتلال، والاعتماد على بناء الذات، حيث من المهم جداً إيصال رسالة للعالم حول البرنامج الاقتصادي الفلسطيني التحرري، الذي من الواجب أن يلقى دعماً عالمياً.





وأوضح، أن رئيس الوزراء، سيوجه رسالة للعالم من خلال اللقاءات العامة، التي سيتحدث فيها أو في لقاءاته الثنائية والاجتماعات المصغرة، التي سيعقدها مع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، ووزراء خارجية عدد من الدول على هامش المؤتمر.



وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى وجود برنامج حافل من اللقاءات على مدى ثلاثة أيام، ستبدأ اليوم بلقاء متلفز لرئيس الوزراء مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال البارزين في مصر والإمارات والسعودية، سيبث على قنوات عدة، أهمها العربية، وسيتحدث فيه عن البرنامج الحكومي الفلسطيني.



وأشار العزم إلى وجود عدة لقاءات أخرى، أبرزها مع وزراء خارجية كل من: السويد وفنلندا وماليزيا ورجال أعمال شركات عالمية كبرى، وسيتم دعوتها للقدوم إلى فلسطين.



وأضاف: أن رئيس الوزراء، سيوضح برامج الحكومة، وبالذات مسألة العزم على المضي بالانتخابات، وألا يكون القرار الإسرائيلي، عقبة أمام إجرائها.

رام الله - دنيا الوطن