رئيس بلدية غزة: نقوم بعملية مستمرة لتنظيم الأسواق والطرق بالمدينة

أكد رئيس بلدية غزة، الدكتور يحيى السراج، أن هناك عملية مستمرة؛ لتنظيم الأسواق والطرق في مدينة غزة، مشيراً إلى أنه يجري تجهيز سوق اليرموك لهذا الغرض.





وأضاف السراج، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "من مدة طويلة هناك تعديات متعددة، وشكل فوضوي، سبب إشكاليات في السلامة على الطريق وحوادث سير".





وتابع السراج: "من واجبنا كبلدية أن نقوم بتنظيم الحركة، وجعل الرصيف مهيأ لحركة المشاة مع تقديرنا لحاجة الناس الاقتصادية وجاجتهم للاسترزاق والعمل".





وأكمل السراج: "نقوم بعملية متدحرجة لتنظيم وإتاحة الفرصة للمشاة والسيارات؛ لتسيير بشكل آمن مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة الناس للعمل".





وأشار السراج، إلى أن هذه عملية مستمرة على عدة مراحل؛ لتكون الشوارع مهيئة، وتكون هناك أماكن عمل لأصحاب البسطات، متابعاً: "نقوم بتهيئة سوق اليرموك، لاستيعاب أصحاب البسطات، بحيث يكون المكان مهياً لهم وللمواطنين".

خاص دنيا الوطن