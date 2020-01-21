زملط: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين سيكون تصحيحاً لمسار (وعد بلفور)



وأضاف: أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين لا تتعارض مع التسوية السياسية، وإنما تعزز فرصها، لاسيما في ظل سياسات حكومة الاحتلال من استيطان ودعوات علنية لضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يهدد حل الدولتين، ويجعل منه أمراً

بعيد المنال.



وشدد زملط على أن المطلوب الآن خطوات حقيقة من بريطانيا، وأن يكون لها دور في تعزيز فرص السلام، نظراً لمساهمتها في تأسيس النظام الدولي، وأن تعمل على منع دخول منتجات المستوطنات لأراضيها، وكذلك تمنع الشركات العاملة في

المستوطنات.





وأكد سفير فلسطين لدى بريطانيا، استمرار العمل مع الأحزاب والمؤسسات في بريطانيا؛ ليكون هناك قرار بريطاني نهائي بالاعتراف بدولة فلسطين، وتطبيق القانون الدولي.

وفيما يتعلق بدعوة نواب من مجلس العموم البريطاني، حكومة بلادهم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، أوضح زملط في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن بريطانيا تأخرت كثيرا في هذا الاستحقاق وعليها مسؤولية، جراء وعد بلفور المشؤوم، والاعتراف سيكون تصحيحاً للمسار.