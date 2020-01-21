نوفل: زيارة بوتين لفلسطين تحظى بأهمية كبيرة من القيادة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل: إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس المقبل، تحظى بأهمية كبيرة من القيادة الفلسطينية، مضيفاً، "أن هذه الزيارة رسالة دعم ومساندة للقيادة الفلسطينية، والشرعية الفلسطينية، وبالرغم من قصر الزيارة لظروف روسية، إلا أنها تحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة".



وأكد نوفل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن روسيا، تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في الملف السياسي، خاصة بعد إجراءات واشنطن أحادية الجانب، التي اتخذتها مؤخراً ضد الفلسطينيين، وإبلاغ الرئيس محمود عباس لبوتين، بأن واشنطن لم تعد شريكاً في عملية السلام، وإننا بحاجة إلى شركاء آخرين.



وحول اجتماعات اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة، قال نوفل:" إنها ستنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل في مدينة رام الله، وعلى جدول أعمالها عدة ملفات منها: الطاقة المتجددة، والبديلة، وملف تبادل الأدوية.