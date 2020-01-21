بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر (معبر رفح)





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للحافلتين، الخامسة والسادسة من كشف (2020/2)، مشددة على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وقالت الوزارة: إن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.وطالبت بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.