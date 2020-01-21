شؤون فلسطينية

الخضري: الدعوة الأممية لرفع حصار غزة مهمة في وقت حرج وحساس

الخضري: الدعوة الأممية لرفع حصار غزة مهمة في وقت حرج وحساس
جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
رام الله - دنيا الوطن
رحب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بدعوة الأمم المتحدة؛ لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين، التي جاءت على لسان مساعدة الأمين العام "أورسولا مولر" في نهاية زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف الخضري في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن"، الدعوة بالمهمة، لأنها تأتي في وقت حساس وحرج، حيث تصاعدت الأزمة الإنسانية والمعاناة في القطاع، جراء استمرار الحصار، وتدهور الحالة الإنسانية، وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من السكان.

واعتبر الخضري الدعوة "بارقة أمل" لكنها تحتاج خطوات عملية ومدروسة وواقعية، تخفف من الأزمة، وتنهي حالة الحصار؛ لتبدأ غزة بالتعافي من آثار الحصار المستمر منذ 13 عاماً.

وشدد على أن رفع الحصار، هو البوابة الحقيقية والكبرى لانتهاء المعاناة، باعتباره استهدف الإنسان في كل مناحي الحياة والقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن الاحتلال ما يزال يغلق كافة المعابر، باستثناء معبري (كرم أبو سالم) المفتوح جزئياً لإدخال البضائع، ومعبر بيت حانون/ إيرز المفتوح جزئياً لمرور بعض الحالات الإنسانية.

وشدد على أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور بشكل يومي، والطاقة الإنتاجية انخفضت لـ 20% في مصانع غزة، والعام 2020 سيكون صعباً جداً في حال لم يتم تدارك الأمور، وتتضافر جهود المجتمع الدولي لإنقاذ القطاع.

ودعا الخضري إلى ضرورة التقاط هذه الدعوة من قبل الأسرة الدولية، والدول الإسلامية والعربية، وتشكيل شبكة أمان للشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة.

وجدد الخضري، التأكيد على أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار، وفتح كافة المعابر والسماح بحرية حركة الاستيراد والتصدير، دون قوائم ممنوعات، والسماح بحرية حركة الأفراد، وإقامة مشروعات تشغيلية وتنموية واقتصادية.

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