فرنسا: إيقاف مجموعة يُشتبه بنيّتها ارتكاب عمل إرهابي قبل السفر لسوريا والعراق



وغادر عشرات الفرنسيين بلادهمح للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا والعراق، قبل هزيمة التنظيم وانهيار "الخلافة" التي أقامها، العام الماضي.



ودعا زعماء تنظيم الدولة، اتباعهم في فرنسا إلى شن هجمات في بلدانهم؛ لاستهداف قوات الأمن، وقال مسؤولون: إن التهديدات بوقوع هجمات أخرى بوحي من تنظيم الدولة لا تزال ماثلة بشدة.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الأمن الفرنسية، أمس الاثنين 20 كانون الثاني/ يناير 2020 سبعة رجال، يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا، ويستعدون للتوجه إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا.وقبضت وكالة الاستخبارات الداخلية، على العناصر السبعة في مدينة بريست الساحلية الغربية ومنطقة فينيستير القريبة، وكان عدد من الرجال على قائمة الأشخاص، الذين يشكلون خطراً أمنياً بسبب علاقاتهم بمتطرفين، وفق (مونتي كارلو) الدولية.وستتواصل التحقيقات، لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء، والفرار إلى الشرق الأوسط، وفرنسا في حالة تأهب، منذ بدأت موجة الهجمات الإرهابية في عام 2015 وأدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً.