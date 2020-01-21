عاجل

  • "المالية" بغزة: حال دخول 10 شاحنات غاز اليوم لن تكفي الكمية حاجة السوق

  • "المالية" بغزة: وعودات من الجانب المصري بإدخال 10 شاحنات غاز مساء اليوم

دولي

نائب إيراني يعد بثلاثة ملايين دولار جائزة لمن يقتل ترامب

نائب إيراني يعد بثلاثة ملايين دولار جائزة لمن يقتل ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، أن نائباً إيرانياً أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار، لمن يقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونسبت الوكالة شبه الرسمية، للنائب أحمد حمزة، قوله: "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقداً، لمن يقتل ترامب".

ولم يوضح حمزة عمن صدر هذا القرار، علماً أن كرمان، هي مسقط رأس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من كانون الثاني/ يناير.

أخبار ذات صلة

الكرملين يُخالف لندن ويصف لقاء بوتين مع جونسون بالبناء والتصالحي

الكرملين يُخالف لندن ويصف لقاء بوتين مع جونسون بالبناء والتصالحي

فرنسا: إيقاف مجموعة يُشتبه بنيّتها ارتكاب عمل إرهابي قبل السفر لسوريا والعراق

فرنسا: إيقاف مجموعة يُشتبه بنيّتها ارتكاب عمل إرهابي قبل السفر لسوريا والعراق

إيران طلبت أجهزة من فرنسا والولايات المتحدة لتفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأسودين

إيران طلبت أجهزة من فرنسا والولايات المتحدة لتفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأسودين

ترامب يصل &#34;دافوس&#34; قبل ساعات على بدء جلسات المحاكمة الرامية لعزله

ترامب يصل "دافوس" قبل ساعات على بدء جلسات المحاكمة الرامية لعزله

الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر (الهولوكوست)

الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر (الهولوكوست)

ليبرمان يتعهد بعدم جر إسرائيل لمعركة انتخابية رابعة

ليبرمان يتعهد بعدم جر إسرائيل لمعركة انتخابية رابعة

لجنة تحقيق مستقلة في ميانمار: لا إبادة بحق &#34;الروهينغا&#34; بل جرائم حرب

لجنة تحقيق مستقلة في ميانمار: لا إبادة بحق "الروهينغا" بل جرائم حرب

البرلمان البوليفي يُناقش اليوم استقالة الرئيس موراليس

البرلمان البوليفي يُناقش اليوم استقالة الرئيس موراليس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

صور: وفاة سيدة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل قديم بخانيونس

صور: وفاة سيدة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل قديم بخانيونس

الصحة: عام 2019 شهد ترميم قسمي الأورام والكلية الصناعية بمجمع الشفاء

الصحة: عام 2019 شهد ترميم قسمي الأورام والكلية الصناعية بمجمع الشفاء

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة اشتية في منتدى &#34;دافوس&#34; الاقتصادي

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشاركة اشتية في منتدى "دافوس" الاقتصادي

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر (معبر رفح)

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر (معبر رفح)

بالصور: إغلاق شارع جنوب غرب جنين لتشكيله خطراً على المواطنين

بالصور: إغلاق شارع جنوب غرب جنين لتشكيله خطراً على المواطنين

غيث: مشكلة الأطفال قضية يجب معالجتها حتى لا تكون نقطة ضعفنا

غيث: مشكلة الأطفال قضية يجب معالجتها حتى لا تكون نقطة ضعفنا

الخضري: الدعوة الأممية لرفع حصار غزة مهمة في وقت حرج وحساس

الخضري: الدعوة الأممية لرفع حصار غزة مهمة في وقت حرج وحساس

منوعات

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ&#34;ليرة واحدة&#34; تضامناً دعماً لـ&#34;الليرة السورية&#34;

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ"ليرة واحدة" تضامناً دعماً لـ"الليرة السورية"

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: &#34;تبدو مثل دمية&#34;

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: "تبدو مثل دمية"

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

عربي

تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة

تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة

قائد فيلق القدس يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

قائد فيلق القدس يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدي ورقة على أردوغان وسأحاسبه عليها

المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدي ورقة على أردوغان وسأحاسبه عليها

من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟

من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟