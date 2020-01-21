نائب إيراني يعد بثلاثة ملايين دولار جائزة لمن يقتل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) عن وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، أن نائباً إيرانياً أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار، لمن يقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ونسبت الوكالة شبه الرسمية، للنائب أحمد حمزة، قوله: "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقداً، لمن يقتل ترامب".



ولم يوضح حمزة عمن صدر هذا القرار، علماً أن كرمان، هي مسقط رأس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من كانون الثاني/ يناير.