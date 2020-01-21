إيران طلبت أجهزة من فرنسا والولايات المتحدة لتفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأسودين





فيديو أرشيفي.. من الإقلاع إلى السقوط.. هكذا تحطمت الطائرة الأوكرانية في إيران







وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ في الثامن من كانون الثاني/ يناير في حادث راح ضحيته كل من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176 شخصاً.وصدرت عن إيران، إشارات متضاربة، بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج. وقالت كندا، التي فقدت 57 من رعاياها في الحادث: إن فرنسا ستكون الخيار الأمثل لإرسال الصندوقين الأسودين إليها، لأنها إحدى الدول القليلة القادرة على قراءة بياناتهما.وعزوف إيران عن تسليم الصندوقين الأسودين، قد يُصيب بعض الدول التي لها قتلى في الحادث بالإحباط، وتواجه طهران بالفعل مطالبات بالتعويض وإجراء تحقيق كامل في إسقاط الطائرة.وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 737 ومصنوعة في الولايات المتحدة.وأسقطت الدفاعات الجوية في إيران، الطائرة وسط حالة من التأهب في البلاد، بعد ضربة إيرانية، استهدفت قوات أمريكية، رداً على هجوم أمريكي، أسفر عن مقتل قائد إيراني كبير.وذكرت الهيئة الإيرانية، أن طهران طلبت الأجهزة من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، ومن مكتب تحقيقات سلامة الطيران المدني في فرنسا (بي.إي.إيه) لكنها لم تتلق رداً إيجابياً.