فتح: اعتقال قياداتنا وكوادرنا لن يرهبنا ونقف صفاً بمقاومة المشاريع المشبوهة

اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح،) أن اعتقال أمين سر حركة (فتح)، إقليم شمال الخليل هاني جعارة، وكوادر حركة فتح، لن يرهبنا أو يكسر عزيمتنا، ولن يدفعنا إلا لمزيد من الثبات والصمود والإرادة، التي لن تكسرها عصا الجلاد الإسرائيلي المجرم".



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي: إن حركة فتح بقياداتها وكوادرها، تقف صفاً واحداً في مقاومة المشاريع المشبوهة، وإن استهداف قيادات حركة فتح،سواء ما جرى فجر الثلاثاء، أو ما يجري في القدس، وفي كل مكان في الوطن، إنما يدلل بشكل واضح على الدور النضالي الريادي والطليعي لحركة فتح، في مجابهة تلك المشاريع التصفوية.



وشدّدت الحركة على أنها ستواصل نضالها وكفاحها المشروعيين ضد الاحتلال الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي، مهما اشتدت المؤامرات، وعظمت الضغوطات، وتعاهد شعبنا الأبي البطل، أن تبقى الراية مرفوعة، والأمانة محمولة بشرف وعزة دون انتقاص، مهما ضعف البعض، وأغرته الأموال، أو سلطة زائفة على حساب الوطن والقدس والكرامة.

رام الله - دنيا الوطن