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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل

جيش الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفـاد أمجد النجار، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ومخابراته، داهموا الليلة الماضية في ساعة متأخرة من الليل منزل المناضل والقائد في حركة فتح هاني جعارة، أمين سر حركة فتح في إقليـم شمال الخليل.

وأوضح النجار، وحسب ما أفاد نجله، أيهم جعارة، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، تقدر بأكثر من 50 جندياً، اقتحمت البيت بطريقة وحشية في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وقامت باحتجاز جميع أفـراد البيت على قسمين، حيث تم احتجاز قسم من العائلة في غرفة وإغلاقها عليهم، والقسم الآخر في حمام البيت، وقاموا بتفتيش البيت، حيث داسوا ببساطيرهم أنحاء البيت بطريقة وحشية.

وأوضح أيهم لنادي الأسير، أن عدداً من ضباط المخابرات، احتجزوا والده داخل غرفة النوم الخاصة به، وتعالت الأصوات بينهم، قبل أن يقوموا بتعصيب عينيه وتكبيله، ولم يسمحوا له بتوديع أبنائه،  حيث تم اعتقاله.

وأواضح، أن جيش الاحتلال يعتقل الآن ثلاثة من عائلة جعارة، وهم: موسى منير جعارة،  وصامد جهاد جعارة، وهم أبناء إخوة هاني جعارة، وكذلك أحد أبناء عمه فراس محمد جعارة، المحكوم بالسجن المؤبد.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني، أن استهداف الاحتلال في الفترة الأخيرة، كوادر حركة فتح، وقادتها، يأتي ضمن حملة الاعتقالات الإسرائيلية، بحق قيادات وكوادر الحركة، ولن تثنيها عن الاستمرار في قيادة معركة التصدي لجرائم جيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.


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