محيسن يُدين اعتقال أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل

هاني جعارة

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رام الله - دنيا الوطن

دان جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال أمين سر حركة (فتح) إقليم شمال الخليل، هاني جعارة، صباح اليوم الثلاثاء.



وقال محيسن في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اعتقال جعارة، يأتي ضمن مسلسل احتلالي، بدأ باعتقال نبيل أبو قبيطة، أمين سر يطا، والاعتقال المتكرر لأمين سر القدس، ويأتي ضمن السياسة الإسرائيلية، الرامية إلى تقويض العمل الفتحاوي، ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، وإنه جزء من الإرهاب، الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كل مكان.



واعتبر محيسن، أن سياسات الاعتقالات لكوادر حركة (فتح) والإبعاد لكوادرنا عن مدينة القدس، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لن تزيد أبناء شعبنا إلا تمسكاً بحقهم في مقاومة الاحتلال والاستيطان وسياساته، والدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.