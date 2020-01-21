شؤون فلسطينية

الشعبيّة: منتديات "الهولوكوست" برعاية (الصهيونية) لن تغسل حقيقة الكيان والجرائم المستمرة بحق شعبنا

الشعبيّة: منتديات "الهولوكوست" برعاية (الصهيونية) لن تغسل حقيقة الكيان والجرائم المستمرة بحق شعبنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة عشرات الرؤساء والملوك والأمراء، وبعض الشخصيات العالمية فيما يُسمى منتدى "الهولكوست العالمي الخامس" الذي تنظمه إسرائيل، الخميس في القدس المحتلة، يؤكّد على "حالة نفاق المنظومة الرأسمالية مع جرائم (الكيان الصهيوني)، بحق الشعب الفلسطيني، وأن الأقطاب ذاتها، تشكل معسكر العدو الاستعماري الصهيوني الرجعي".

واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا المنتدى، وغيره من محاولات (الكيان الصهيوني) الدائمة لاستغلال قضية "الإبادة النازية- الهولوكوست" هدفه التغطية على جرائم الإمبريالية والصهيونية، بحق شعبنا الفلسطيني، التي تواصل ارتكابها على مدار الساعة منذ العام 1917.

وأضافت: أن حالة الحجيج الرسمية الدولية؛ للمشاركة في منتدى ينظمه كيان استيطاني في أرض محتلة، ويُمارس أبشع الجرائم بحق شعب آخر، يؤكّد على تورّط هذا المعسكر في سرقة الأرض والحقوق، وتسويغ لأكبر (غيتو) ومستعمرة في قلب الوطن العربي عبر إقامة "الكيان الصهيوني" الغاصب على أرض فلسطين.

وتساءلت الجبهة: لماذا يدفع العرب وشعبنا الفلسطيني ثمن الجريمة الغربية التي اقترفتها القوى العنصرية الأوروبية؟

ودعت الجبهة الشعبية إلى كشف الأكاذيب "الصهيونية" التي تسعى لاستغلال ضحايا النازية، وغسل أيدي القوى اليمينية العنصرية بدماء الشعب الفلسطيني، مُعتبرةً أن تأسيس الكيان الصهيوني، كان جريمة ضد العرب واليهود، على حدٍ سواء.

كما دعت القوى اليهوديّة والتقدميّة في العالم، التي ترفض الاحتلال، إلى التصدي لمحاولات "الكيان" استغلال ضحايا النازية.

وختمت الجبهة، بالتأكيد على أن الحل التاريخي الوحيد، هو استئصال (الكيان الصهيوني) من الأرض العربيّة، وبناء مجتمع العدالة والمساواة في فلسطين.

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