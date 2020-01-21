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شؤون فلسطينية

الشيخ صبري يُوجّه دعوة للمقدسيين والفلسطينيين بشأن المسجد الأقصى

الشيخ صبري يُوجّه دعوة للمقدسيين والفلسطينيين بشأن المسجد الأقصى
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين والمقدسيين، إلى الاستمرار في الزحف نحو الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه، في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، مشيداً بحملة الفجر العظيم.

ودعا الشباب المقدسي للاستمرار في زحفه نحو الأقصى والقيام بما هو مقتنع به، مؤكداً أن الأصل أن تستمر حملة الفجر دون دعوات، من باب صدق الانتماء لهذه الأرض المباركة، والمقدسات الإسلامية، لأن الأعداد القليلة، هي الحالات الشاذة، ومن واجبنا أن نملأ الأقصى ونعمره في كل الصلوات، وما البدء برمزية صلاة الفجر إلا لتشجيع الناس، واستمرارية تواجدهم في الأقصى.

وأبعدت سلطات الاحتلال الشيخ صبري عن الأقصى حتى 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، ومن المحتمل، أن تمدد سلطات الاحتلال هذا الإبعاد، بعد انتهاء المدة.

وقال صبري: إنه من الواجب تعمير الأقصى بصلاة الفجر وبغيرها من الوسائل التي تحافظ على هوية القدس، لافتاً أن الاحتلال، يحاول أن ينغص على المسلمين صلاتهم ويغتاظ ويقهر حينما يرى الآلاف تزحف إلى الأقصى، فيبدأ حينها بإجراءاته العدوانية الانتقامية، التي تتمثل باعتقال الشباب والفتيات، وممارسة سياسة الإبعاد وغيرها.

وتابع: أن هذا هو الأسلوب المتبع، الذي يهدف لإرضاء اليمين المتطرف من خلال فرض السيادة الكاملة على القدس والأقصى، كما يهدف لكبح جماح المسلمين الزاحفين للأقصى، فقد عوّدنا الاحتلال أن نتوقع منه كل شر.

ودعا خطيب المسجد الأقصى، الشباب المقدسي للاستمرار في زحفه نحو الأقصى، والقيام بما هو مقتنع به، وألا يحبط من تصرفات الاحتلال العدوانية، قائلاً: "لا يجب ان تنثني عزائم الشباب، لأن هذا الصراع صراع وجودي، إما نحن أو هم، وبالتأكيد الاحتلال يقيناً إلى زوال".

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