دولي

ترامب يصل "دافوس" قبل ساعات على بدء جلسات المحاكمة الرامية لعزله

ترامب يصل "دافوس" قبل ساعات على بدء جلسات المحاكمة الرامية لعزله
ترامب مترجلاً من مروحيته في دافوس
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دافوس، اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2020 لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي، حيث سيلقي خطابًا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في واشنطن.

وبحسب (مونتي كارلو) الدولية، وصلت مروحية ترامب (مارين وان) إلى منتجع دافوس بسويسرا، قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.

وسيعقد ترامب اجتماعات منفصلة مع الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الحكومة الباكستاني، عمران خان، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. 

وفي الوقت نفسه، تدخل محاكمة ترامب، مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ مع مناقشة الأعضاء صيغة المحاكمة، وسيعود الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض الأربعاء.

أخبار ذات صلة

الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر (الهولوكوست)

الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر (الهولوكوست)

ليبرمان يتعهد بعدم جر إسرائيل لمعركة انتخابية رابعة

ليبرمان يتعهد بعدم جر إسرائيل لمعركة انتخابية رابعة

لجنة تحقيق مستقلة في ميانمار: لا إبادة بحق &#34;الروهينغا&#34; بل جرائم حرب

لجنة تحقيق مستقلة في ميانمار: لا إبادة بحق "الروهينغا" بل جرائم حرب

البرلمان البوليفي يُناقش اليوم استقالة الرئيس موراليس

البرلمان البوليفي يُناقش اليوم استقالة الرئيس موراليس

واشنطن تُجدد شكرها للجزائر على خدمة كبيرة قدمتها قبل 39 عاماً

واشنطن تُجدد شكرها للجزائر على خدمة كبيرة قدمتها قبل 39 عاماً

بوليفيا تسحب اعترافها بالبوليساريو وتمد يدها للمغرب

بوليفيا تسحب اعترافها بالبوليساريو وتمد يدها للمغرب

شاهد: استُهدفت بصواريخ (TOR-M1).. تفاصيل الدقائق الأخيرة للطائرة الأوكرانية المنكوبة

شاهد: استُهدفت بصواريخ (TOR-M1).. تفاصيل الدقائق الأخيرة للطائرة الأوكرانية المنكوبة

نتنياهو: يجب التغلب على إيران كما تغلبنا على تهديد مد العروبية

نتنياهو: يجب التغلب على إيران كما تغلبنا على تهديد مد العروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل

جيش الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل

محيسن يُدين اعتقال أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل

محيسن يُدين اعتقال أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل

الشيخ صبري يُوجّه دعوة للمقدسيين والفلسطينيين بشأن المسجد الأقصى

الشيخ صبري يُوجّه دعوة للمقدسيين والفلسطينيين بشأن المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

أبو الريش: تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية على خارطة المشاريع الصحية

أبو الريش: تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية على خارطة المشاريع الصحية

فلسطين وتسع دول تُشارك في مؤتمر الأولمبياد الخاص لشباب القادة

فلسطين وتسع دول تُشارك في مؤتمر الأولمبياد الخاص لشباب القادة

تيسير خالد: نتنياهو يعيش في الوهم وحساباته السياسية خاطئة

تيسير خالد: نتنياهو يعيش في الوهم وحساباته السياسية خاطئة

إغلاق جُزئي بشارع صلاح الدين في خانيونس بسبب مياه الأمطار

إغلاق جُزئي بشارع صلاح الدين في خانيونس بسبب مياه الأمطار

منوعات

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: &#34;تبدو مثل دمية&#34;

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: "تبدو مثل دمية"

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

يسرا: &#34;أبويا ضربني بالقلم بعد أول بوسة مع حسين فهمي&#34;

يسرا: "أبويا ضربني بالقلم بعد أول بوسة مع حسين فهمي"

رانيا يوسف ترد على سؤال &#34;ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟&#34;

رانيا يوسف ترد على سؤال "ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟"

عربي

تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة

تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة

قائد فيلق القدس يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

قائد فيلق القدس يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدي ورقة على أردوغان وسأحاسبه عليها

المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدي ورقة على أردوغان وسأحاسبه عليها

من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟

من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟