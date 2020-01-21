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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أسيرين محررين من طولكرم، وهما: حسين أبو شنب من المدينة، ورامي شلباية من مخيم نور شمس شرقاً، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات، الأسير المُحرر عبد الرحمن مشهور نجار من بورين جنوبا، وأحمد مازن صالح من زواتا شمالا.

واعتقل من مخيم العروب شمال الخليل، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة فتية، وهم: ماهر أبو وردة، وهاني جعارة، والفتية: قصي وائل بدوي، وأشرف سمير جوابرة، وراني هديب، ومن قرية دير سامت جنوباً، اعتقل المواطن داوود عبد الوهاب الحروب.

ومن بلدة بيت أمر شمالاً، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين، وهم: راشد بشار زعاقيق (19 عاماً)، ومحسن محمد زعاقيق (18 عاماً)، ومالك عايش أبو مارية (17 عاماً)، فيما سلّمت بلاغين للشابين: محمد موسى عوض (18 عاماً)، وسعد عدنان زعاقيق (18 عاماً)، وذلك لمراجعة مخابراتها.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: منير فقهاء، ويزن غالب صوافطة، وعلي محمود العريان.

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