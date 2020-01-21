شاهد: تراكم الثلوج على جبل الشيخ بالجولان

وأعلنت إدارة المنتجع، أن درجة الحرارة بلغت، صباح اليوم، 2- درجة مئوية في الجزء السفلي، فيما أغلقت الموقع أمام الزوار، اليوم، حتى إشعار آخر، بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.وفي سياق متصل، توقع الراصد الجوي أن تبقى إسرائيل، اليوم، تحت تأثير المنخفض الجوي، ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، وخلال ساعات النهار، تعبر جبهة هوائية قطبية شديدة البرودة، لكن ليس إلى المستوى الثلجي الخالص.ومن المتوقع، أن تبقى الأجواء، اليوم، ماطرة على فترات وشديدة البرودة، إذ ستهبط من جديد بنحو 4- 5 درجات مئوية خاصة في الفترة الصباحية التي تشكل ذروة التبريد المصاحب للمنخفض.