الشرطة الإسرائيلية تتلقى ضربة موجعة قبل مؤتمر (الهولوكوست)





ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ترك اثنان من قادة الشرطة الإسرائيلية، منصبيهما القياديين في غضون يومين، في ظل تقديرات باستقالات أخرى في أوقات لاحقة.





وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية، تلقت أمس ضربة قوية، عندما أعلن قائد قسم التحقيقات والاستخبارات، جاري سوسو، عن تركه لمنصبه، ملتحقاً بزميلة ابي ادري، قائد شرطة المرور، الذي ترك منصبه هو الأخر مطلع الأسبوع الجاري.





ونوهت (يديعوت) إلى أن الشرطة الإسرائيلية، تدار منذ تقريباً ما يزيد عن العام بدون قائد دائم لها.





وأفادت الصحيفة إلى أن التقديرات في الشرطة، تتوقع ترك مزيدا من قادة هذا الجهاز مناصبهم، وذلك قبل تحديد قائد عام جديد للشرطة.





يشار إلى أن استقالة قيادات جهاز الشرطة الإسرائيلية، شكلت ضربة قوية لقوى الأمن الإسرائيلي في ظل حالة الاستنفار خلال اليومين القادمين، لتأمين فعاليات إحياء مؤتمر (الهولوكوست)، بحضور قرابة 50 زعيماً، ورئيس دولة.

رام الله - دنيا الوطنتلقت الشرطة الإسرائيلية، ضربة موجعة، تمثلت بترك اثنين من قادتها لمنصبيهما القياديين، قبل ساعات على انطلاق مؤتمر "الهولوكوست" في القدس.