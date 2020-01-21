ليبرمان يتعهد بعدم جر إسرائيل لمعركة انتخابية رابعة



وأكد في تصريحات صحفية، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عزمه على تشكيل حكومة "صهيونية ليبرالية" بعد الانتخابات.





وشدد على أن حزبه لن يجلس في أي حال من الأحوال في حكومة واحدة مع من وصفهم بداعمي "الإرهاب والطابور الخامس" في إشارة إلى الأحزاب العربية.





وتشهد إسرائيل في السابع من آذار/ مارس المقبل، انتخابات لـ (كنيست) وهي الثالثة في أقل من عام ونصف.

رام الله - دنيا الوطنتعهد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، بعدم إجراء جولة انتخابات رابعة في إسرائيل.