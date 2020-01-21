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شؤون فلسطينية

شرطة بيت لحم تُصدر بياناً "مهماً" بشأن الحركة أثناء زيارة بوتين وتشارلز

شرطة بيت لحم تُصدر بياناً "مهماً" بشأن الحركة أثناء زيارة بوتين وتشارلز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، بياناً "مهماً" بشأن تنظيم حركة المواطنين والمركبات، أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز.

وقالت في البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "حرصاً منا على تنظيم حركة المواطنين والمركبات، داخل مدينة بيت لحم، ستقوم الشرطة بسلسلة إجراءات أمنية، تتناسب مع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، يومي الخميس والجمعة.

وأضافت أنه يمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق يوم الخميس الموافق 23/1/2020 في شارع القدس الخليل من الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم، وحتى سوبر ماركت الراضي، كما يمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق يوم الجمعه الموافق 24/1/2020 من مسجد بلال بن رباح وشارع المهد، وصولاً إلى كنيسة المهد.

وأكدت شرطة محافظة بيت لحم، أنه لتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، تناشد بأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس، عدم دخول بيت لحم على أن تواصل سيرها عبر "واد سعير" أو مفترق قرية أم سلمونة- تقوع- زعترة- جسر بيت ساحور- العبيدية، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفترق سلطة المياه في بيت لحم، وإلى مفترق إرارات في بيت ساحور- شارع الخليفات- وادي شاهين- شارع الصف- شارع الجبل- ارطاس- برك سليمان- النشاش.

وتهيب الشرطة وفق البيان، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام، وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية لرؤساء الدول والدبلوماسيين الأجانب، حيث سيتم إغلاق الشوارع فقط، وقت مرور المواكب.

وناشدت الجميع بضرورة الصبر، وتحمل الإجراءات، وضبط النفس، وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات، قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 100.

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