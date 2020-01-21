دولي

البرلمان البوليفي يُناقش اليوم استقالة الرئيس موراليس

البرلمان البوليفي يُناقش اليوم استقالة الرئيس موراليس
الرئيس السابق لبوليفيا إيفو موراليس
رام الله - دنيا الوطن
يناقش البرلمان البوليفي، بمجلسيه اليوم الثلاثاء، استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، التي قدمها يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، حسبما أعلن عضو مجلس الشيوخ، عمر أغيلار.

وقال السناتور للصحفيين: إن رئيسة مجلس الشيوخ، إيفا كوبا، العضو في الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، دعت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى مناقشة "استقالتي إيفو موراليس وألفارو غارسيا لينيرا من منصبي الرئيس، ونائب الرئيس"، بحسب (أ ف ب).

وأوضح لينيرا العضو في حزب موراليس (الحركة باتجاه الاشتراكية) الذي يشكل أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، أنه "يفترض أن يقوم البرلمان بإقرار أو رفض الاستقالتين".

وتنص المادة 170 من الدستور البوليفي على انتهاء مهام الرئيس بوفاته أو "باستقالة يقدمها إلى البرلمان".

وكان موراليس اللاجئ حاليا في الأرجنتين، والذي تنتهي ولاية السابقة رسمياً في 22 كانون الثاني/ يناير، قدم استقالته تحت ضغط الجيش، والتدخلات الخارجية، بعد فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وزعمت منظمة الدول الأمريكية، أنها شهدت مخالفات.

وتولت الرئيسة الانتقالية المحافظة، جانين أنييز المنصب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر بصفتها النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، بعد استقالة المسؤولين الأرفع، الذين ينص الدستور على توليهم هذا المنصب في حال شغوره.

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