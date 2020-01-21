أبو الريش: تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية على خارطة المشاريع الصحية

اكد وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، أن الوزارة، تولي اهتماماً كبيراً على صعيد تطوير خدمات الأورام، خاصة بيئة تقديم الخدمة، جاء ذلك، خلال ترؤسه طاقماً وزارياً ضم الوكلاء المساعدين، د. مدحت محيسن، أسامة قاسم، وأعضاء لجنة المشاريع الوزارية، لمشروع توسعة قسم المبيت أورام في مستشفى غزة الأوروبي.





رام الله - دنيا الوطنوقال أبو الريش، في تصريح وصل "دنيا الوطن": " إننا أمام أحد المشاريع المهمة والتطويرية لإحدى الخدمات المهمة، والتي ستقدم 40 سريراً كطاقة استيعابية للقسم، والذي هو أيضاً نموذج من نماذج الشعور بالمسؤولية المجتمعية في دعم المشاريع الصحية، حيث نفذ المشروع بدعم كريم ومقدر من رجل الأعمال الفلسطيني، صلاح الدغمة، والذي جاء كاستجابة ملحة لتطوير خدمات الأورام المقدمة".