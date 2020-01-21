تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة

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صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (الوطن) أن مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، شارك بحفل خاص، تلبية لدعوة من مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية غربية متابعة في نيويورك، أن الجعفري، شارك في حفل خاص أقيم على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبد الله المبارك، تحضيراً لرئاسة السعودية للاجتماع المقبل لمجموعة العشرين.

وذكرت المصادر، أن "الجعفري حضر الحفل تلبية لدعوة خاصة كان قد تلقاها من مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، وتقصد المعلمي والوزير المبارك اللقاء بالجعفري خلال الحفل، ما أثار اهتمام الحاضرين، وشكل مفاجأة ودية لهم"، وعبر المسؤولون السعوديون خلال هذا اللقاء عن قناعتهم بأن ما جرى بين البلدين، يجب أن يمر، مشددين على العلاقات الأخوية التي طالما جمعت بين سوريا والسعودية.

وفي هذا الخصوص، أشارت مواقع إلكترونية، إلى أن المسؤولين السعوديين، عبرا خلال الحفل عن محبتهما لسوريا، مؤكدين أن ما شهدته العلاقات بين البلدين، ليس سوى سحابة صيف، ستمر حتماً.

وأثار حضور الجعفري للحفل، بحسب تلك المواقع، اهتمام ومتابعة الحضور، الذين فوجئوا بوجوده وبحفاوة الاستقبال السعودي له، وما كشفته المواقع الإلكترونية، أكدته مصادر (الوطن) التي رفضت الكشف عن هويتها، معتبرة أن الخبر "جدير بالاهتمام".

وسبق الخطوة السعودية، خطوة إماراتية مماثلة، حيث اعتبر القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، أن العلاقات بين بلاده وسوريا "متينة ومتميزة وقوية".

وخلال حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للإمارات العربية في سفارتها بدمشق، أعرب النعيمي عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع الجمهورية العربية السورية، تحت القيادة الحكيمة".

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