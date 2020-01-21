شؤون فلسطينية

فلسطين وتسع دول تُشارك في مؤتمر الأولمبياد الخاص لشباب القادة

فلسطين وتسع دول تُشارك في مؤتمر الأولمبياد الخاص لشباب القادة
رام الله - دنيا الوطن
تشهد القاهرة وعلى هامش أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص تحتضنها مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي، تجمع شباب من عشر دول 9 دول عربية إلى جانب دول أفريقية للمشاركة في مؤتمر القادة الشباب، والذى يشارك فيه شباب من مصر، لبنان، سوريا، فلسطين، المغرب، ليبيا، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، والوفد الضيف من كوت ديفوار.

ووفقاً للمعلومات التي وصلت "دنيا الوطن"، فيمثل فلسطين اللاعبة حليمة عبد الله لدادوة، والقائدة الشابة حنان أ.م. لدادوا والمرافقة سمر عايدة.

تقام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم 25 كانون الثاني/ يناير بحضور مارى ديفيز، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي، ورؤساء الوفود المشاركة في الألعاب، الذين يمثلهم شباب في المؤتمر.

وصرحت سميرة العدوي، مدير برنامج الشباب بالأولمبياد الخاص الدولي، بأن هذا المؤتمر، هو دعوة للدمج وقبول الآخر، خاصة بين الشباب؛ لإقامة جسور من الترابط والعلاقات المتساوية بين الشباب ذوي الإعاقة الفكرية، وغيرهم من الشباب من غير المعاقين، مضيفة بأن هذا المؤتمر، هو بمثابة انعكاس، وإلقاء نظرة جديدة على ما نحاول تحقيقه، وهو إشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص الجدد.

مؤتمر الشباب للأولمبياد الخاص، كان قد جذب شابين أحمد نهاد، وكينزي تركي، قاما بعمل أغنية Summit ، وتم أنتجها من خلال  فريق كامل من الشباب، وتم  تصويرها فيديو، ووضع موسيقاها، والطريف أن عدداً من لاعبي الأولمبياد الخاص، شاركوا في تصوير هذه الأغنية.

كما شهد المؤتمر قبل انطلاقه تنظيم حملة (تعهد وتعهدنا) من خلال طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية، وقاموا بتصوير فيديو؛ ليعكس التزامهم كشباب مصري بالريادة؛ لكي تتم عملية الإدماج بين ذوي الإعاقة الفكرية، وغيرهم من غير المعاقين.

إلى جانب دعم كبير من عدد من  الشباب بقيادة منظمة متطوعة تسمى (Human Humans) الذين اجتمعوا، وعملوا على إنشاء فيديو حول "مقدمة تعهد لشباب القادة".


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