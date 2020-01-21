شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نتنياهو يعيش في الوهم وحساباته السياسية خاطئة

تيسير خالد: نتنياهو يعيش في الوهم وحساباته السياسية خاطئة
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعيش في الوهم، وأن حساباته السياسية في العلاقة مع بعض العرب خاطئة تماماً.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بأن رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي، نداف أرغمان ، ادعى خلال حفل في مقر الجهاز؛ لتسليم جوائز رئيس الحكومة للتميز على عناصر الجهاز، أن جهازه منع تنفيذ 560 عملية كبيرة، منها 10 عمليات أسماها انتحارية، وأربع عمليات اختطاف في العام 2019.

وتابع بأن نتنياهو، الذي شارك في الحفل قال: إن الهدف الأكبر هو التغلب على التهديد الإيراني، وسوف ننجح في ذلك، كما نجحنا في التغلب على التهديد الكبير للوحدة العربية.

وختم خالد مدونته، قائلاً: حسابات نتنياهو خاطئة تماماً، فشعوب المنطقة، تختلف عن حكامها وأنظمتها، وإذا كان كيانه قد أقام علاقات مع عدد من الحكام والأنظمة، غير أن الشعوب لا ترفضه وحسب، بل تكرهه، وترفض كل تطبيع مهما كان حجمه وشكله مع كيانه العدواني المحتل.

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