بوليفيا تسحب اعترافها بالبوليساريو وتمد يدها للمغرب

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت بوليفيا، تعليق اعترافها بـ (الجمهورية الصحراوية) المعروفة بجبهة البوليساريو، والتي تنادي باستقلال الصحراء المغربية.



وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية البوليفية، ونقلته (سبوتنك) أنها "قررت تعليق اعترافها بالجمهورية الصحراوية، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع البوليساريو".



وأكدت بوليفيا، أنها ستعتمد مبدأ الحياد البناء بخصوص النزاع حول الصحراء، وأنها "ستعمل على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من لدن الأطراف طبقاً للمبادئ والأهداف، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".



وأبدت بوليفيا في البيان عزمها على بناء علاقة متجددة مع المغرب، تقوم على "الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين".



وتعمل الرئيسة الانتقالية للبلاد كارين لونغاريك، على إعادة صياغة السياسة الخارجية لبوليفيا، عقب الإطاحة بالرئيس السابق إيفو موراليس.