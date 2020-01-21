شاهد: أجواء المنخفض الجوي وتساقط البرَد صباحاً في قطاع غزة

خاص دنيا الوطنيضرب قطاع غزة في هذه الأيام، منخفض جوي عميق، حيث تتساقط الأمطار بكثافة في مناطق متفرقة من القطاع.ورصدت "دنيا الوطن" صباح اليوم، أجواء المنخفض الجوي في شوارع مدينة غزة، حيث لم تتأثر حركة المواطنين بالطقس البارد.كما التقط نشطاء وصحفيون، مشاهد لتساقط البرَد في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء.وتتأثر المنطقة اليوم، بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار، فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً.وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي ارتفاعها حول 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وتكون متراكمة على المرتفعات التي ارتفاعها حول 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط أمطار خفيف متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.