قائد فيلق القدس يكشف طريقة الانتقام من قتلة سليماني

قائد قوات فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، أنه "





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير، شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

رام الله - دنيا الوطنأكدوبفضل الله وعزيمة أحرار العالم، سننتقم من أعداء سليماني، وسنكمل مسيرته بقوة وعزم".وفي كلمته خلال مراسم تعيين قيادة قوات فيلق القدس، أمس الاثنين، قال العميد قآني، إن "الأعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة، بل قتلوه غدراً وعلى طريقة الأنذال"، وذلك حسب (سبوتنك).وأضاف: "لقد قتلوا القائد سليماني غدراً، ولكن انتقامنا وشرفاء وأحرار العالم لدماء القائد سليماني، سيكون مواجهة، وعلى طريقة الأحرار".وأشار قائد فيلق القدس، إلى "شيطنة وخباثة وعداء الشيطان الأكبر، العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه فإنه من واجبنا أن نقف في وجهه بقوة واقتدار، فإذا أدينا وظائفنا على أكمل وجه، سوف تتحول جميع التهديدات إلى فرص ومكاسب".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قرر أمس الاثنين، تعيين محمد حجازي، نائباً لقائد فيلق القدس في إيران.وحسب وكالة (تسنيم) الإيرانية، "تم تعيين حجازي خلال مراسم تنصيب إسماعيل قآني قائداً لفيلق القدس، خلفاً لقاسم سليماني"، الذي اغتيل بضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، في العاصمة بغداد.الجدير بالذكر، أن حجازي، عينه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2007 رئيساً للأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008، كان نائباً لقائد الحرس الثوري الإيراني، ‪‎‪وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عام 2011 عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران.