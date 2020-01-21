إغلاق جُزئي بشارع صلاح الدين في خانيونس بسبب مياه الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
نوهت الإدارة العامة للمرور والنجدة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى أن شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس، مقابل الضابطة الجمركية، تم إغلاقه جُزئياً بسبب مياه الأمطار.
نوهت الإدارة العامة للمرور والنجدة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى أن شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس، مقابل الضابطة الجمركية، تم إغلاقه جُزئياً بسبب مياه الأمطار.
وقالت في تصريح صحفي: نأمل من السائقين القيادة بحذر وتمهل، واتباع تعليمات ضباط شرطة المرور والنجدة في المكان.
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