إغلاق جُزئي بشارع صلاح الدين في خانيونس بسبب مياه الأمطار





وقالت في تصريح صحفي: نأمل من السائقين القيادة بحذر وتمهل، واتباع تعليمات ضباط شرطة المرور والنجدة في المكان.

رام الله - دنيا الوطننوهت الإدارة العامة للمرور والنجدة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى أن شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس، مقابل الضابطة الجمركية، تم إغلاقه جُزئياً بسبب مياه الأمطار.