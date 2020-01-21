شؤون فلسطينية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 42 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة ماضية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 42 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة ماضية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء: إن طواقمه تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع 42 حادث إطفاء وإنقاذ، كان منها تسعة حوادث إطفاء، و33 حادث إنقاذ.

وأضاف في تصريح صحفي: أن من أبرز هذه الحوادث، التعامل مع أربعة حوادث سير في كل من محافظة جنين وطوباس والخليل، نتج عنها ست إصابات، وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة.

كما أكد أنه تم إخلاء منزل من ساكنيه بسبب انهيار جزئي فيه، ويشكل خطراً على الماطنين، في بلدة الفندق شرق قلقيلية.

وقال الدفاع المدني: إنه سيطر على حريق محل للخردة في بلدة العيزرية، عملت طواقم الإطفاء على إخماده، ومنع امتداده لباقي المحلات المجاورة، كما تم فتح باب مصعد عالق في مدينة رام الله، بالإضافة لعشرات أعمال تصريف المياه من المنازل في مختلف المحافظات.



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