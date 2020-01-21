حملة المقاطعة تُرحب بتصويت البرلمان الأردني على حظر استيراد الغاز من الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حملة المقاطعة- فلسطين، بتصويت مجلس النواب الأردني بالإجماع، على تحويل مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الحكومة؛ لإعادة صياغته وإرجاعه للمجلس لمناقشته.



ودعت الحملة في بيانها الصادر أمس الاثنين، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، للاستمرار قُدماً في خطوات برلمانية ونقابية وشعبية؛ للوصول للحظر الكامل لاستيراد الغاز من الاحتلال، ومنع إعطاء أي تراخيص سواء للمؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة لاستيراده.



وقالت الحملة "نثمن موقف الشعب الأردني العظيم الرافض للكيان الصهيوني، وعدم الاعتراف به من أجل مصالح متوهمة على حساب الشعب الفلسطيني، وآلامه وحقوقه، ونجدد الدعوة لأمتنا العربية والإسلامية؛ لمواصلة رفض هذا الكيان، مؤمنين بأنها ستبقى حصنًا منيعًا أمام كل عمليات التصفية للقضية الفلسطينية".



وينص مقترح القانون الذي صوت عليه البرلمان الأردني "يحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".