صور: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على 40 قطعة سلاح بالضفة





وزعم في تصريحات له، إنه جرى خلال الحملة، عمليات تمشيط وضبط 13 مسدساً، و25 بندقية من نوع "كارلو"، وبندقيتين من نوع (M16) وذخيرة، ومصادرة معدات خمس ورشات لإنتاج الأسلحة، ومصادرة مئات آلاف الشواكل.











رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش نفذ حملة واسعة لضبط الأسلحة في الضفة الغربية، خلال الشهر والنصف الماضية.