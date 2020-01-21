بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة.. إشتية يُشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي

رئيس الوزراء محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في الدورة الـ 50 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء.



ويتمحور الاجتماع هذا العام، حول "تضافر جهود أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام"، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وتنطلق فعاليات منتدى دافوس بمشاركة حوالي 3000 خبير من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة، وتستمر لأربعة أيام.



وسيركز الاجتماع على ستة مجالات أساسية، وهي: البيئة، والاقتصاد، والمجتمع، والصناعة، والتكنولوجيا، والجغرافيا السياسية، وستتم مناقشة هذه المواضيع، ضمن ما يقارب 400 جلسة مختلفة خلال الأيام المقبلة.