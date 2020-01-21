نتنياهو: يجب التغلب على إيران كما تغلبنا على تهديد مد العروبية

وأضاف نتنياهو وفق ما نقلته (روسيا اليوم) "في نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، الذي يتفرع إلى تهديد تقليدي، ونووي، وإرهابي. يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد العروبية. يمكننا أن نفعل ذلك، أثبتنا ذلك. يجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم".



وكان نتنياهو، قد أعلن في عدة مناسبات سابقة، أنه يعمل في السر والعلن؛ لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، كما أكد وزير خارجيته، يسرائيل كاتس، على الأمر نفسه.



وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي علناً، سلطنة عمان في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، والتقى السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، كما قام كاتس بزيارة معلنة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في تموز/ يوليو الماضي.



وقال في تلميح إلى الاختراقات التي حققتها الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم العربي: "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا، نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقاً بالتعاون معها، ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم".وأضاف في تصريحات نقلتها صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على (تويتر): "نحن نعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعملياتياً وعسكرياً لا مثيل له".