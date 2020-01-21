مسؤول فلسطيني يكشف كواليس اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام





وشدّد عطية على أنه بالرغم من عدم إصدار أي تصريحات أو بيان حول هذا الاجتماع، علمنا أن النقاش كان جدياً من خلال تواصلنا مع الدبلوماسيين الأوروبيين.

رام الله - دنيا الوطنقال عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لم يصدروا أي بيان أو موقف، بعد اجتماعهم أمس في بروكسل.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ناقشوا القضية الفلسطينية، وعملية السلام، وهذا النقاس كان بسبب القلق المتزايد في الأوساط الدولية من الجمود المستمر لعملية السلام، ونتيجة المواقف الأمريكية، التي تصب في صالح إسرائيل.وشدّد عطية على أنه بسبب هذا القلق، قرر وزراء الخارجية مناقشة القضية، وكانت هناك تعليمات من وزراء الخارجية بضرورة الضغط لوضع القضية الفلسطينية، على جدول الأعمال.وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: إنه لم يصدر أي بيان رسمي بعد الاجتماع، وكان هناك تبادل في وجهات النظر بين الوزراء، ورسالة وزير خارجية لوكسمبورغ لاقت دعماً كبيراً من إيرلندا وبلجيكا.