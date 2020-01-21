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من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟

من هو خليفة أبو بكر البغدادي؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر استخبارية، عن أنّ الزعيم الجديد لتنظيم الدولة (أبو ابراهيم الهاشمي القرشي)" هو في الواقع أحد مؤسّسي التنظيم، ومن كبار منظّريه العقائديين، واسمه الحقيقي هو أمير محمّد عبد الرحمن المولى الصلبي، بحسب ما أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وكان تنظيم الدولة، أعلن بعيد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في سوريا في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، اختيار "خليفة" جديد هو الهاشمي القرشي، لكنّ هذا الاسم لم يعن شيئاً للكثير من الخبراء بشؤون الجماعات المسلحة؛ لدرجة أنّ بعضهم شكّك حتى بإمكان أن يكون شخصية وهمية، في حين قال عنه مسؤول أميركي رفيع المستوى إنّه "مجهول تماماً".

لكنّ صحيفة (الغارديان) نقلت عن مسؤولين في جهازين استخباريين لم تسمّهم، أنّ الزعيم الجديد لتنظيم الدولة هو المولى وقد كان قيادياً رفيعاً في التنظيم و"أحد منظّريه العقائديين".

وبحسب الصحيفة، فإن المولى يتحدّر من الأقليّة التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

والمولى الذي تخرّج وفق المصدر نفسه من جامعة الموصل، كانت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شنّها تنظيم الدولة بحق الأقليّة الإيزيدية في العراق في 2014.

من جهتها، رصدت الولايات المتحدة في آب/ أغسطس 2019 مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومة تقودها إلى المولى، الذي كان لا يزال في حينه قيادياً في التنظيم، لكنهّ مع ذلك كان "خليفة محتملاً لزعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي".

وبحسب موقع "المكافآت من أجل العدالة" التابع للحكومة الأميركية، فإنّ المولى، الذي "يعرف أيضاً باسم حجي عبد الله" كان "باحثاً دينياً في المنظمة السابقة لتنظيم الدولة، وهي منظمة القاعدة في العراق، وارتفع بثبات في الصفوف؛ ليتولى دور قيادي كبير في تنظيم الدولة".

وأضاف الموقع، أنّه بصفته "واحداً من أكبر الأيدولوجيين في تنظيم الدولة، ساعد حجي عبد الله على قيادة وتبرير اختطاف وذبح وتهريب الأقلية الدينية الإيزيدية في شمال غرب العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات المسلحة العالمية للجماعة".

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